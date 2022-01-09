桃機感染事件今再新增11人染疫，目前累計25人確診，不少人擔憂重演去年5月三級警戒的慘況，新光醫院副院長洪子仁表示，桃機及防疫旅館群聚事件接二連三發生，但情況和去年5月不太一樣，因為國內的第二劑疫苗覆蓋率已達70%，社區的防護力提高，再加上Omicron有輕症化現象，這是防疫進程中好轉的訊息，「但還是要提高警覺，不能放鬆」。

洪子仁前（7日）天於個人臉書分析，雖然桃園機場、防疫旅館接連爆群聚感染，但2大因素讓台灣跟去年5月爆發第一波疫情已不同，現在國內第一劑疫苗覆蓋率80%、第二劑70%，整體社區的防護力已提高。

此外，從國外看到的狀況，Omicron有輕症化的現象，2020年初流行的新冠病毒，會侵犯下呼吸道，引發肺炎，造成很高的重症及死亡率，但根據美國發表最新的期刊上顯示，Omicron流鼻水的比率增加，病毒被阻擋在上呼吸道，沒有進入下呼吸道，對人體的傷害較低。

洪子仁表示，社區防護力提高的同時，病毒也輕症化，這是防疫進程中好轉的訊息，但是一劑疫苗都沒有接種的人，一旦被Omicron感染，重症和住院比率還是遠高於有接種疫苗的人。

洪子仁說，目前還是要提高警覺，不能鬆懈，要繼續防疫新生活運動，因為病毒弱化的同時，傳播力也在大增；雖然重症住院比率降低，但同時間有大量的民眾確診，醫療量能還是有可能被衝垮，所以對防疫還是不能放鬆。