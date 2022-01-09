警方原本快要追上洪男，但他還是撞上護欄釀成意外。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

槽車駕駛身體不適硬上路「連撞護欄翻覆」驚悚畫面曝

30歲洪姓男子7日早上7點多，駕駛大貨車開在台61線快速道路101.1公里處，疑似身體不適先擦撞護欄，接著再開3公里多，再次擦撞護欄，結果整輛車翻覆在側車道，警消到場救援，所幸沒有釀成更大傷害。

苗栗縣警察局竹南分局當時許接獲民眾報案，有一輛大貨車101.1公里擦撞護欄，且車輛引擎持續空轉相當危險，員警會報趕到現場，但洪姓駕駛早一步離開，繼續往北行駛。

員警趕緊追上去，欲將洪男攔下，並擋住快車道後方車輛，沒想到洪男再次擦撞護欄，連撞好幾根路燈，往前幾百公尺後，整輛車翻覆，車上儲存槽內滿載的水泥粉灑滿一地，影響北上側車道。

當時正值民眾上班時段、車流量大，警方立即調派交通快打警力共5員到場，先用交通錐等管制設施進行車流疏導、封閉北上側車道，並聯繫公路總局第二區養護工程處，派遣防撞車及事故處理班人員協助，通知5輛大型吊車及1台起重機進行拖吊作業。

員警在該處疏導交通近7個小時，直到當天下午兩點多才排除，所幸沒有造成其他人員傷亡或其他事故。經警方了解，洪男沒有明顯受傷，也沒有喝酒，但洪男影響其他用路人安全，被依涉嫌公共危險罪移送地檢署。