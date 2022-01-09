本土確診破雙位數 鄰近桃園剉咧等？新北：滾動檢討防疫措施 16:062022/01/09 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 春節返鄉高峰 侯友宜帶隊稽查防疫旅館 。(新北市政府提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今日確診人數達到二位數，鄰近桃園的縣市人心惶惶，新北市府發言人張愛晶表示，市府會根據中央發布的最新規定實施，市長侯友宜上午也提過會依照疫情情況滾動式檢討。 防疫加嚴？新北市府：滾動式檢討。（中央流行疫情指揮中心提供） 新北市衛生局補充，先前新北市已經針對長照到機構探視加嚴規定，現在中央已要求需要陰性證明等規定，會依照中央規定去做；另外先前新北呼籲大家戴口罩，這次中央規定後，就有強制性，另外賣場也依中央規定恢復人流管制。 重演三級警戒 ？專家曝2關鍵：和去年5月大不同 和桃機群聚無關！ 北巿染疫計程車司機認定是舊案 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #確診 #滾動式檢討 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 染疫風暴延燒！高市府：加嚴規定視疫情狀況調整 15:082022/01/09 生活 本土疫情再爆發「直升四級警戒OK？」 網友直搖頭：餐飲業會崩潰 16:242022/01/09 生活 未滿5歲童也確診！桃機手推車員傳妻 妻再感染照顧家庭3人 14:212022/01/09 生活 怕升三級警戒想衝賣場囤泡麵 網開轟：惟恐天下不亂 09:482022/01/09 生活 桃機確診持續燒！北市餐廳是否禁內用？柯文哲：隨時注意疫調 14:382022/01/09 生活 台南如出現確診者 黃偉哲曝：會考慮要求餐廳恢復設隔板 13:202022/01/09 生活 施打意願大增！嘉義縣接種站號碼牌不到10點全搶光 14:092022/01/09 生活 扛不住美國病例一直來 陳時中：長程旅客機場採陰才放人 14:372022/01/09 生活 桃機9000人採檢不可能0確診 鄭文燦示警：要有心理準備 10:162022/01/09 生活 防疫計程車確診司機「咳嗽還載客」黃珊珊：已下令有症狀不得載客 15:222022/01/09 生活 疫情升溫春節台東人潮恐炸裂 饒慶鈴：隨時啟動更嚴格防疫措施 15:032022/01/09 生活 生活熱門新聞 本土增11例、10例住桃園 大潤發、大園巿場足跡曝光 - 生活 媽媽揭衛生紙盒使用妙招 女兒大推：用錯40年 - 生活 印度神童預言Omicron 4大危機時間點 這2個月恐有大量死亡 - 生活 本土確診爆炸！單日新增11例 境外增49例 - 生活 二級警戒延長至１／24 唱歌、拍照、運動全要戴口罩 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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