今日確診人數達到二位數，鄰近桃園的縣市人心惶惶，新北市府發言人張愛晶表示，市府會根據中央發布的最新規定實施，市長侯友宜上午也提過會依照疫情情況滾動式檢討。

防疫加嚴？新北市府：滾動式檢討。（中央流行疫情指揮中心提供）

新北市衛生局補充，先前新北市已經針對長照到機構探視加嚴規定，現在中央已要求需要陰性證明等規定，會依照中央規定去做；另外先前新北呼籲大家戴口罩，這次中央規定後，就有強制性，另外賣場也依中央規定恢復人流管制。