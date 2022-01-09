朴敘俊演出火紅韓劇《梨泰院CLASS》人氣攀上高峰，如今確定加入漫威宇宙《驚奇隊長2》的卡司陣容中，讓他的演藝事業邁向巔峰，而他在2018年於首爾清潭洞購入的上億豪宅，據悉除了有游泳池之外，現在更有私人電影院，再次引發話題。

據韓媒報導，朴敘俊2018年購入首爾江南「富人區」清潭洞「Sangji Ritzvil Caelum」豪宅，短短3年價格飆升至1億5千萬台幣，擁有280坪寬敞空間裡，不僅有3個房間及2個浴室，連曝光過的大廳都相當寬敞，此外，還能夠眺望一望無際的漢江，位置可說是相當完美，出入口24小時有保安人員常駐，嚴禁外來人士進出，安全設施做到相當嚴謹的狀態。

朴敘俊上億豪宅內部曝光。（韓網）

朴敘俊住處不僅裝潢奢華，更皆選用世界知名品牌高級傢俱，此外，家中除了已經有的健身房、游泳池、酒窖等設施，如今更設立私人電影院，讓圈內好友到家中聚會能多項娛樂，像是「BTS」防彈少年團成員就是座上賓。

朴敘俊豪宅曝光設有私人電影院。（韓網）

此外，朴敘俊私底下熱愛收藏潮鞋，即便難搶的像是NIKE、Jordan等聯名鞋款，可說是應有盡有，甚至還有個「傳奇鞋櫃」專門收集這些夢幻逸品，讓人看了超級羨慕。