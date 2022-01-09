老蕭昨開直播吸引大批粉絲上線。（華納音樂提供）

蕭敬騰（老蕭）日前推出新專輯《隔離套房2827》，昨晚特別開直播與粉絲們互動，開箱專輯中所附的限量「蕭敬騰個人首發限量珍稀明星卡」，除了介紹每張卡片都有其意義外，他也秀出所搜集的球卡，讓粉絲們大開眼界。此外，直播過程中也一度遇到「無聲」突發狀況，讓老蕭開玩笑說：「我剛剛其實都在唱歌。」而2次直播共累積400萬觀眾線上收看，再度見證老蕭超人氣。

《隔離套房2827》的視覺、包裝及內容皆出自老蕭之手，專輯一推出隨即在數位音樂榜單拿下好成績，實體專輯甚至在五大唱片蟬聯三週榜單，本週更登上冠軍寶座！這次實體專輯附上限量「蕭敬騰個人首發限量珍稀明星卡」，因此造成搶購熱潮，昨晚老蕭在線上親自為大家開箱專輯與卡片，他提到明星卡的每一張照片都是由他親自挑選，也難得放上他兒時照片，總共8張卡各自代表著專輯裡的8首歌曲。

直播時發生不少插曲，過程中一度遇到網路卡頓，因此造成老蕭在畫面中「無聲」的突發狀況，再次重開直播的他跟觀眾們開玩笑說：「其實剛剛沒聲音的時候我都在唱歌，一直唱到第八首才告訴我沒聲音，氣死我了。」此外，也遇到線上觀眾留言問道：「老蕭臉上怎麼長了一顆大痘痘！」老蕭對此笑回：「你可能是第一天才認識我，那是我臉上的痣。」2次直播共累積共400萬觀眾線上收看，寵粉的老蕭最後也回饋粉絲獻上隨機抽獎，送出簽名版本的「蕭敬騰個人首發限量珍稀明星卡」及T-Shirt。