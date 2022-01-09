疫情升溫，中央放寬第3劑疫苗施打時間，從5個月縮短至3個月，雙北因鄰近桃園機場掀起搶打潮，新北多家診所近日電話更屢屢被打爆。新北市醫師公會名譽理事長周慶明表示，宣布第三劑放寬施打後，各診所現有疫苗根本不足，中央尚未撥配，民眾著急想施打，打爆各診所電話，醫療人員負擔加重，呼籲中央重啟1922，減少疫苗預約亂象。

周慶明表示，上周五宣布第三劑疫苗施打放寬前，因為沒有1922平台，診所人員都在瘋狂打電話，主動聯繫已打第一、二劑的民眾接著打下一劑，避免疫苗浪費，而聯繫狀況根本是海底撈針，讓醫療人員自行整理名冊，增加工作負擔。

周慶明說，疫情緊張，上周五宣布縮短第三劑疫苗施打間隔後，情況相反，民眾一窩蜂打電話至各診所詢問，診所電話線被占滿，許多民眾聽到電話被接通，打通後紛紛抱怨，光靠診所應付龐大預約量能根本行不通，因此許多基層診所都反映，希望立即啟動1922平台，由中央主動聯繫民眾施打，協助預約。

「第三劑接種縮短至3個月，符合施打資格者暴增，恢復至第一劑接種狀況」周慶明指出，新北市府當初有預估，第三劑接種間隔5個月符合資格者，在過年時約有120多萬劑量要打，中央考量疫情升溫，宣布縮短接種時程，雖然考量正確，但應該考量基層醫療院所狀況，立即啟動1922、配發足夠疫苗給各縣市政府，避免接種亂象。

新北市衛生局表示，上周五與衛福部開會時，便有反映基層診所希望重啟1922平台的心聲，希望中央慎重考慮，至於轄內疫苗數量，截至7日上午10時，AZ有5.6萬劑、莫德納3.1萬劑、高端2.2萬劑、BNT2萬劑，中央在10日起會陸續撥補莫德納14萬劑。