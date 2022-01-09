桃機群聚案延燒，9日暴增11例本土確診個案，桃園市長鄭文燦9日主持疫情說明記者會，宣布桃園自下周（10日）起要遵守桃園版的加嚴措施。

鄭文燦表示，新增的11例本土個案中有10例居住地位於桃園，即便震央在桃機，但桃機與桃園的疫情連動性很大，桃機多1例確診，等同於桃園社區多1例確診。

鄭文燦說，桃園加嚴版防疫措施包括市民活動中心、社區關懷據點不供餐、不外借，使用者必須採實聯制；學校室內場地暫時停止外借；市場、賣場、百貨公司停止試用試吃，並進行實聯制、人流管制；老人文康中心、樂齡學習中心採實聯制、全程戴口罩、鼓勵施打第3劑疫苗；市府、區公所、二級單位包含學校，自即日起至春節，尾牙、觀摩活動一律展延到春節後。

「倘若疫情持續延燒，加嚴版防疫措施也會滾動式調整」，鄭文燦呼籲民眾減少群聚，建議民間企業將尾牙等活動展延至疫情趨緩後，至於採檢站部分會視疫情情況調整增加，目前採檢量能足夠，會持續擴大採檢。