2021年的強勁復甦動能，各大機構估測2022年經濟成長可望延續，如今Omicron變種病毒進一步擴散，牛津經濟研究院最新調查，全球商業信心指數出現意外的悲觀情緒，受訪企業評估，全球 GDP增率將大大低於大流行前的預期水平。

牛津經濟研究院團隊指出，疫情大流行持續對商業情緒造成壓力，最新公布的12月快速風險調查結果，全球商業信心指數降至98.1，此數值反映了企業界核心預期全球GDP在一年內將比大流行之前的預期水平，更低約2％。

回顧該項全球商業信心指數的變動，2020年初，企業看到全球積極溫和增長的可能性，反而相對較高，當時疫情才剛爆發，大家都還搞不清楚怎麼回事；很快的到了2020年4月，牛津研究團隊指出，企業的信心明顯下降，這種不利的信心衝擊，反映在企業對於2020年全球增長的核心預期大幅降低，不確定性更是顯著增加，不確定性的衝擊出現調查的預期概率上增加。