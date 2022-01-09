大多數人都認為，真正喜歡一個人一定是專一的，心裡被對方填滿，並且再也裝不下其他人，不過《搜狐網》運勢專欄指出，有3大星座天生多情，容易同時對很多人動心。

▍雙子座

雙子座童心重，對任何事情抱持好奇，如果對方足夠優秀，很容易勾起雙子座的探索慾望，就算他們並非真的愛上對方，但依舊會去撩撥別人的情感。除此之外，雙子座的情緒變動很快，像小孩子一樣，心愛的玩具到手後，玩膩了就沒有新鮮感，轉頭又會去尋找下一個目標，感情同樣如此，容易同時對許多人動心，卻也沒有非誰不可。

▍雙魚座

愛情至上的雙魚座，總是表現出一副情深意長的模樣，但其實很多時候他們搞不清楚愛情究竟是什麼，加上雙魚座相對感性，容易給自己洗腦，也容易對一個人動心，只要有人對雙魚座獻殷勤，他們就會感動不已，時間久了這種感動就會逐漸變質，慢慢愛上對方。在雙魚座的世界中，其實很容易出現同時對多人心動的情況，不過他們也會經歷一些苦惱和掙扎。

▍天秤座

眾所皆知，天秤座有選擇困難症，個性非常糾結，有時候會出於好心考慮許多，並且深陷其中。除此之外，天秤座對於友情和愛情的分寸感不強，和不少異性朋友曖昧過了頭，在他們眼中，這些對象都很不錯，如果硬是要天秤座挑一個出來，都能讓自己苦惱許久，這點跟雙子座十分相似，他們心裡對不少人抱持好感，但若要說真愛，卻也一個都不是。