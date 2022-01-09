素還真coser現身西門町，人氣相當旺。（威視提供）

素還真在電影中的整體服裝造型為白底淡紫色素雅風。（威視提供）

玄奇武俠電影《素還真》今日在西門町舉辦快閃踩街活動，邀請到4位專業Coser扮演素還真的4個經典時期，包含2012年《霹靂戰元史之天競鏖鋒》的白底藍色調雅致造型、2013年《霹靂俠影之轟掣天下》的白底金色調清高造型、2019年《霹靂英雄戰紀之刀說異數》黑底紫色調霸氣造型，以及代表電影「年少時期」白底淡紫色調的素雅造型。

為了一睹素還真的風采，許多粉絲早早就來排隊，甚至還有特地從台中北上的鐵粉，自備素還真周邊商品與公仔開心合照，看到4位氣勢非凡的素還真Coser後，更是興奮直呼：「終於與英雄見到面了！」而踩街主持人楊子儀也是素還真的忠實粉絲，不斷呼籲民眾春節時一定要進戲院支持這部傳奇英雄電影。

現場4位坐在三輪車的Coser領頭踩街，與眾多手舉著電影看板與布條的工作人員跟在身旁，超長隊伍為春節檔將上映的新片造勢，此外，工作人員還沿街發送電影《素還真》獨家口罩與紅包袋，引發不少民眾好奇圍觀並踴躍索取贈品，並贈送限量128份與「電影上映日」數量相同的大樂透紅包。

武俠電影《素還真》由布袋戲界重量級人物「十車書」黃強華編導、「八音才子」黃文擇獻聲演繹，將風靡全台逾30年的霹靂傳奇英雄素還真少年故事搬上大銀幕，首度揭曉他不為人知的神秘起源。電影1月28日上映。