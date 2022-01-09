彰化埔鹽鄉南新村綿延近20公頃花海，吸引各地遊客，9日上午11點多，來自台中的夫妻駕車慕名來賞花，妻子駕車倒車誤踩油門掉落景觀池。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化埔鹽鄉南新村綿延近20公頃花海，吸引各地遊客，9日上午11點多，來自台中夫妻駕車慕名來賞花，不料妻子倒車要停車，誤踩油門，車子「砰」一聲急速倒退嚕，掉落景觀池，幸好女駕駛迅速脫困，沒多久車子拖吊上岸，懊惱太不小心，直呼「真殺風景，花沒看到，車子進水，損失不少了」。

這起轎車意外落水事件，讓不少人看得心驚，李姓女駕駛和先生從台中駕車到打卡熱點準備賞花，到達目的地後，因為是假日，遊客眾多，到處都停滿了車，先生先下車幫忙尋找哪裡可以停車，太太駕駛轎車，發現了一個停車位，心裡著急要停好車，倒車時竟誤踩了一大下油門，車子往後暴衝，撞斷護欄，整車掉進了水裡。

幸好景觀池的水位不深，車子呈現半沉狀態，李姓女駕駛迅速打開車門爬上岸，人沒事，過沒多久拖吊車也前來救援。

埔鹽鄉南新村每年11月秋收後，農民都會灑下大片花籽，南新村搖身一變「花海村」，近來花開繽紛，成了熱名景點，村長和埔鹽鄉公所也投入製作造型稻草人、大型糖果等裝置藝術品擺放，提供拍照，鄉長許文萍表示，連續10年來，花海村已打響知名度，成了網紅景點，正值波斯菊盛放，假日都吸引好幾千人前來賞花。