總獎金1000萬元的2022日立慈善盃女子高爾夫菁英賽9日進行最終輪賽事，旅日高球女將蔡佩穎抓下3隻小鳥、吞1柏忌，揮出70（-2）桿，以三輪總桿數205（-11）桿、2桿之差擊敗好友錢珮芸，喜迎生涯首座冠軍，也收穫冠軍獎金250萬元。

身為日立盃全勤生的蔡佩穎，過去參賽雖有幾次前兩輪打完有爭冠機會，但始終與金盃擦身，這次她第14度前來挑戰，前兩輪分別揮出67、68桿，一路保持領先位置。

今天決勝輪，蔡佩穎帶著3桿領先優勢出發，與好友錢珮芸連兩年同組爭奪金盃。前9洞蔡佩穎抓下2隻小鳥、吞1柏忌，帶著2桿領先優勢來到後9洞，轉場後第10洞又再抓下小鳥，但尋求衛冕的錢珮芸也不甘示弱，在第12、14洞也有所進帳，14洞打完雙姝只有1桿之差。

雖然有追兵在後頭緊追，但蔡佩穎繼續穩紮穩打，力保不失誤，最後就以2桿之差封后，喜迎生涯首座日立盃冠軍。錢珮芸在第18洞吞下柏忌，最終以2桿之差連霸夢碎，吳佳晏則是以總桿數208桿排名第3。