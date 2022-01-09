新北市111年度國民中小學候用校長甄選第一階段筆試今（9）日上午於板橋國中舉辦，國中小共計142位教育人員報名，報考人數創近5年新高，到考率約94.4％，競爭激烈。第一階段錄取名單將於1月10日公告，第二階段口試將於1月23日進行、1月25日公告錄取名單，錄取通過者將進行儲訓及進入第三階段教育局實習。

今年度校長甄選計國中56名、國小86名報名第一階段筆試，報名人數為近5年新高，預定錄取國中24名、國小24名進入第二階段口試；第二階段預定錄取國中8名，國小8名進入教育局實習；第三階段教育局實習通過後，始取得候用校長資格。

教育局考量新時代快速變遷，為深入了解考生的人格特質、政策規畫、抗壓性及其在行政領導與溝通技巧能力，於第二階段口試完畢後新增第三階段至少1年的實習，除在教育局實習外，也需要每週到學校現場跟著師傅校長學習，增進自身的領導效能。

教育局長張明文表示，新北市候用校長甄選制度自109年度起實施變革，國中小校長甄選制度新增第三階段「教育局實習」及「降低原住民考生最低錄取分數百分之十」等規定，期望在教育局實習的準候用校長能結合教育現場經驗、提供創新思維，並積極推展業務，教育局亦可在實習階段充分了解準候用校長人格特質及提升領導知能，是校長甄選非常重要的一環。期盼候用校長甄選作業方式的精進，為新北教育帶來更大的福祉。

教育局表示，校長是帶領學校校務推動及教師專業發展進步的關鍵人物，為選出優秀領導人，教育局提高甄選門檻，設定實習關卡，且實習結束需再通過面試評分，始取得候用校長儲訓資格，期為新北市甄選出具有優異教育專業素養及卓越領導才能之候用校長，為新北市學校找到優質校長；另配合校長培力及專業社群計畫，亦持續精進校長領導知能，讓新北市的教育持續精進與優質，造福更多的學子。