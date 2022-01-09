桃機群聚擴大，今(9日)一口氣新增11例本土個案，本土疫情再次爆發！讓許多民眾怕到不行，思索著防疫到底要不要升級、會不會升級，甚至有網友發文詢問：「直接升四級警戒你各位可以接受？」貼文引起討論，沒想到一票人頻頻搖頭，有人不能接受，也有人覺得不可能。

一名網友稍早在PTT上發文表示，如果下周直接升四級警戒，公司尾牙通通取消改發現金，過年交通管制，大家都回不了鄉，好多婚宴也被迫延期甚至取消，停班停課甚至改居家模式，餐飲通通外帶不准內用，這樣有人能接受嗎？

貼文一出引起網友熱烈討論，有人不能接受，也有人覺得不可能，「還在四級？該醒了」、「不可能四級」、「一堆尾牙跟年夜飯取消，餐飲業會崩潰」、「說真的，四級是訂好看的，再嚴重都不會有」、「連三級都受不了了，無限二級加強」、「政府只會東怪西怪，還期待什麼」、「怎麼可能四級，去年每天病例幾百在跳都沒在四級了」。

指揮中心去年5月11日發布的「COVID-19疫情警戒標準及因應事項」。(圖／指揮中心提供)

根據指揮中心發布的「COVID-19疫情警戒標準及因應事項」，四級警戒標準為：本土病例數快速增加（14天內平均每日確診100例以上），且一半以上找不到傳染鏈。

而因應四級警戒規定，非必要不得外出，採購食物、醫療、必要之工作需求除外，外出須全程佩戴口罩並且保持社交距離、家戶內亦保持社交距離或佩戴口罩，另外，還要停止所有聚會活動，除維生、秩序維持、必要性醫療及公務之外，全面停班及停課。最後還有針對發生嚴重疫情的鄉鎮市區或是縣市層級，實施區域封鎖，設立明確的封鎖線，管制人員出入，民眾留在家中不外出。