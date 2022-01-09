中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（8日）指出，防疫感染控制有很多細節，以戴手套拿麥克風為例，手套可能會接觸到污染處、變成污染區，這時再去拿其他東西，就會造成防疫破口。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒提出相關研究佐證，提醒戴手套前、後都要洗手，避免無意間將病毒帶回家。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在個人粉專《黃軒醫師Dr. Ooi Hean》發文表示，疫情大流行的情況下，在高風險地區如防疫旅館、機場，隔離病房，用過的手套、口罩、防護衣等防疫裝備就是污染物。

黃軒引述研究顯示，手套是用來保護皮膚避免受體液或有害化學物質侵害，並非用來對抗病菌，且手套表面就像人的皮膚，容易聚集病毒，因此到處觸碰物體容易將病毒傳播出去。

黃軒接著舉例，有研究發現，接受過訓練的醫療人員脫除手套後，仍有4.5%的人手上有病毒、細菌；另一項研究報告也指出，醫療人員戴手套接觸有抗藥性的超級細菌病人時，若脫下手套未即時洗手，有13%的人手上可檢出汙染物。

黃軒提醒，外出活動、工作，戴上手套並不保證絕對安全，也不能避免病毒傳播，建議平時隨身攜帶75%酒精噴雙手，戴手套或任何防疫裝備前、後都要洗手，避免無意間將病毒帶回家給家人，進而受病毒侵害。