新冠肺炎疫情再拉警報，防疫上緊發條，台中市府超前部署，市長盧秀燕已宣布展開「春節防疫專案」，呼籲民眾外出佩戴口罩，居家檢疫替代所也已完成安全檢查，保障入住者和前線從業人員的防疫安全，還會持續查察。

台中市府表示，目前已規畫第三劑的分流施打措施，針對65歲以上的長者，加開快打站，民眾依照疫苗注射通知單的時間與地點前往注射疫苗，增加防護力。

65歲以下民眾依據醫療院所、賣場、公園的注射點來施打疫苗，目前台中市民施打完兩劑疫苗者已超過7成3左右，顯見整體城市的疫苗保護力正逐漸增加。