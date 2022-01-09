新北市新店區某間汽車旅館8日發生旅客死亡命案，警方勘驗現場。（民眾提供）

新北市新店區某間汽車旅館8日發生旅客死亡命案，警方勘驗現場。（民眾提供）

本月8日新北市新店區某汽車旅館發生死亡事件，來自台東北漂打工的余姓妻子，陳屍在房間內。法醫高大成針對警方說法，提出可從肛溫、屍僵、屍斑三點判斷死亡原因，且該妻可能是喝酒配安眠藥或毒品，導致呼吸窒息死亡，確切原因還得等解剖釐清。

據了解，來自台東的余姓夫妻北上打工，本月6日住進新店區某汽車旅館，預計9日退房，8日早上余男發現太太叫不醒，以為她賴床。傍晚時，發現太太四肢冰冷僵硬已無生命跡象，急叫救護車將太太送醫。警方表示，死者遺體無任何遮蔽衣物，已脫肛，且屍體僵硬浮現屍斑。

余男向到場警方表示，太太體重過重有高血壓症狀，但喜歡喝酒，而且疑似有懷孕跡象，但尚未到醫院檢查，房間裡5瓶紅標米酒都是太太這兩天喝的。

法醫高大成接受《三立新聞網》採訪指出，可從肛溫、屍僵、屍斑三點判斷死亡時間。若屍體肛溫與室溫相同，死亡時間是12小時以上；屍體大小關節都僵硬，是死亡18小時以上；通常死亡1至2小時會出現屍斑，若按壓屍斑完全不褪色就是18小時以上，可以從這三點來判斷死亡時間，加上余男的說法，就可知道是否有說謊。

高大成也從警方初步判斷表示死者無外傷，很有可能是喝酒配安眠藥或毒品，導致呼吸窒息死亡，但是確切原因還得等解剖釐清。

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