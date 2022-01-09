物價飛漲，「顏值」越高，買自助餐越便宜？1名女網友日前在自助餐店夾了滿滿的鹹酥雞「幾乎要炸出便當盒」，還有3樣滿滿的青菜與1整碗白飯，男店員看了後僅收費60元，讓女網友笑說「謝謝你給我快樂的一天」；餐點照曝光後，其他網友笑說「妳一定很正」、「好現實的社會」。

該女網友在Dcard上發文表示，她日前買了自助餐，整個外帶餐盒裝飯的格子內放滿鹹酥雞，目測之下至少15塊，而配菜的格子也裝滿小黃瓜、青椒、高麗菜等青菜，她還買了裝滿一紙碗的白飯，結帳時男店員說只要60元，讓她相當吃驚，將整個餐盒拍照後上傳分享給網友。

女網友在自助餐店夾了滿滿的鹹酥雞，還有3樣滿滿的青菜與1整碗白飯，男店員看了後僅收費60元，讓女網友笑說「謝謝你給我快樂的一天」。（翻攝自Dcard）

該女網友PO文說「這樣加起來60元 （白飯10元），偉哉自助餐葛格，謝謝你給我快樂的一天。」引來網友熱烈討論；網友留言說，「妳一定很正」、「那個肉量在外面的鹹酥雞攤都可以賣到100多塊，太無情惹」、「台北何止這個價啊」、「跪求在哪裡啊」、「為了我的三餐，看來等等要去僞娘版報到了」。

大批網友笑說原PO應該是很正，才讓男店員為她特價，她則回覆「各位歪樓了，我是想分享便宜便當啊，自助餐葛格肯定是一視同仁不分性別一樣便宜！」不過網友仍留言說「女權自助餐」、「看長相在給份量的」、「好現實的社會」、「自助餐葛格喜歡妳」。