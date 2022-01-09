屏縣府加派人力投入移除綠鬣蜥，而捕捉量也明顯上升，據統計，2021年移除1萬9733隻，不僅為全國最多，還是2020年的2.3倍。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府加派人力投入移除綠鬣蜥，而捕捉量也明顯上升，據統計，2021年移除1萬9733隻，不僅為全國最多，還是2020年的2.3倍。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

近年綠鬣蜥在屏東危害生態、肆虐農田，引發不少民怨，為此，縣府加派人力投入移除，而捕捉量也明顯上升，據統計，2021年移除1萬9733隻，不僅為全國最多，還是2020年的2.3倍，但農業處強調，最多移除量不等於最多總量。

農業處指出，綠鬣蜥在野外無天敵，加上繁殖力強，是強勢的外來入侵物種，全台各地都可見，目前無正確數據可指出哪個縣市的量是最多的，但能從移除量來觀察當地的種量變化，當然移除量變多不完全是好事，但確實是在解決問題。

農業處說，縣府自2019年起每年都配合中央投入近百萬經費移除，去年還爭取到行政院二備金支援，增加200萬元經費持續強力巡查及移除綠鬣蜥，而移除行列也從原有的1家廠商增至2家、及1位抓綠鬣蜥達人，針對 特定區塊大規模捕捉，包括屏東市與鄰近鄉鎮，竹田、潮州、萬丹等。

處長鄭永裕說，綠鬣蜥多生長在溪流流域，以屏東來說，多出現在萬年溪、東港溪等流域，而屏北主要河川附近也有不少，據統計，去年1月到10月移除8769隻，11月、12月則因人力增加，並加強夜間捕捉，2個月的移除量就達1萬隻，去年共移除1萬9733隻，是全國最多，也是前年8420隻的2.3倍。

他強調，民眾移除綠鬣蜥可獲農產品的獎勵計畫仍持續，捕捉後可至消防局屏東分隊及潮州分隊兌換農產品，而若在野外、河川或農田區域發現綠鬣蜥族群，可向縣府1999通報發現地點，縣府會派專業廠商進行移除。

綠鬣蜥因成體長可達1.5公尺以上，外型酷似恐龍不討喜，屢屢遭棄養野放，對此，屏縣府表示，依「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」的規定，最重可罰6萬。