桃機群聚案擴大，國內今(9)日一口氣新增11人確診，本土個案重回2位數，讓不少人「既視感」湧現，覺得疫情爆炸的歷史又要重演了，有網友點出升三級警戒之前，目前風險最大的一件事就是「內用」，並呼籲有一類人最好不要返鄉！

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增11例本土個案及49例境外移入，總計60例COVID-19確診，並宣布二級警戒延長至1月24日，不少網友都希望可以直接升三級，並禁止餐廳內用，有人直指「先禁止內用才是上策，內用最可怕」，還有人質疑「不升級要幹嘛？繼續擴大嗎」。

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對於桃機群聚案不斷擴大，加上農曆春節即將到來，有網友在《PTT》表示，本來過年打算帶著家人到中南部玩幾天，飯店、餐廳都訂了，但現在疫情感覺會越來越嚴重，因此在考慮要不要把行程取消。

貼文引起不少人同感，紛紛回應「已取消」、「取消過年」、「取消聚會了QQ」；不過也有網友認為「想太多了，訂金怎麼辦」、「感覺政府不敢升級，訂金拿不回」，還有人反諷「取消行程是看不起我們大CDC？！」

雖然有部分網友認為，國內疫苗覆蓋率那麼高了，不用過度恐慌，有打兩劑疫苗的人應該不用太過擔心，不過也有網友指出，如果是年紀很大、免疫力又差的長者，最好不要隨便出去玩，並呼籲為了疫情著想，旅居外國的台灣人，不要特地返鄉回台灣過年。