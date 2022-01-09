天津今（9日）通報前一日新增2例本土病例，經比對分析，確認2例病例均感染新冠變種病毒Omicron，但與天津市已發現的境外輸入病例Omicron列均不能確認為同一傳播鏈。為何此次Omicron會在天津攻破防線？中華預防醫學會副會長、廣州暨南大學基礎醫學與公共衛生學院教授梁曉峰表示，這次之所以會在天津突破防疫線，有可能跟感染Omicron後症狀輕、不易被發現有關。

天津是大陸首個報告發現Omicron境外輸入病例的城市。去年12月13日，天津市疾病預防控制中心對去年12月9日天津市境外輸入新冠病毒無症狀感染者呼吸道標本進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，經中國疾病預防控制中心覆核，均確認檢出新冠病毒Omicron變種病毒（B.1.1.529進化分支）。但目前天津方面已確認稱，這次新發現的Omicron與天津市已發現的境外輸入病例Omicron變種病毒序列均不能確認為同一傳播鏈。

截至目前，大陸已有天津、廣州、長沙、深圳、浙江5地發現Omicron輸入病例，除廣州外，均未引發本土感染，而廣州Omicron輸入病例是在結束集中隔離後的居家隔離期發現陽性的，引發同樓居住人員有3例感染，最終也未出現大範圍傳播。

至於外界關心為何此次Omicron會在天津攻破防疫線？天津方面也在進行疫情溯源工作。梁曉峰表示，這次之所以會在天津破防，有可能跟感染奧密克戎後症狀輕、不易被發現有關。

梁曉峰說，當然我們也不能排除跟防控鬆懈有關，但症狀輕、不易被發現，是該病毒的一大特點，會導致很多人因此不願意就醫，以為撐一下就過去了，加上該病毒傳播速度快，會導致更大範圍傳播，該病毒給衛生系統防控工作帶來了很大的挑戰，這次對天津也是一大考驗。

梁曉峰續指，大陸人口基數大，對待該病毒仍不能鬆懈，呼籲大家，一旦發現有症狀，要及時就醫，全社會要提高對該病毒的警惕性，外防輸入，內防反彈，另外，科研要加緊對該病毒的研究工作。