現代幾乎人手一台手機且依賴性極大，不管與人聯絡、看影片、玩遊戲等事都需要手機，卻因此導致眼睛疾病年輕化。營養師李婉萍透露，日常有2個幾乎人人會做，且每天都在做的行為其實非常傷眼，另外她也分享正確的滑手機姿勢，以及一種護眼食物，建議大家每天都要補充，以保養眼睛。

營養師李婉萍表示，含有維生素A的蔬菜對於改善眼睛乾、酸、澀很有幫助。(影片來源/YouTube/李婉萍營養師)

李婉萍在個人YouTube頻道上傳一段短片，指出「躺著滑手機」和「坐車滑手機」都是錯誤的用眼行為，因為當我們躺著看手機的時候，會將手機拿得比較高，露出的眼白就會比較多，因此不容易將眼睛閉起，導致雙眼乾、酸、澀；而坐車滑手機的時候，因為車子行進中會搖晃，造成眼睛對焦困難，容易讓眼睛感到疲勞、不舒服。

李婉萍也分享了能夠護眼的拿手機方式，首先手機要先往前伸，與眼睛距離約30公分且平行，接著再向下移動約10度，這就是對眼睛來說，最舒服的拿手機姿勢。

此外李婉萍也建議，眼睛容易乾、酸、澀的人，平時要多吃含有維生素A的蔬菜，例如：菠菜、地瓜葉，這2種蔬菜的共同特色就是非常綠，所以對於緩解眼睛的乾、酸、澀很有幫助，並且因為我們每天都在使用眼睛、滑手機，所以這些蔬菜需要每天補充，才能夠發揮效用。