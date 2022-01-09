導演樓一安（右）今跟莫子儀出席影展活動。（希望行銷提供）

金馬影帝莫子儀今日出席影展活動，提到主演的新片《該死的阿修羅》，他在片中飾演1名熱血記者，形象與一般大眾印象中的記者不大一樣，是叼著菸、咬著香腸且滿嘴髒話的痞樣，也與他過往憂鬱小生的風格大相逕庭。

現場導演樓一安還開玩笑說，莫子儀這次會成為電影劇本協力，是因為對方常常改自己寫的台詞，對於這個角色應該會怎麼講話很有想法，不如就讓演員來寫。莫子儀則表示樓一安是個非常信任演員的導演，他很願意聽演員對於角色不同的感觸，「他很認真的跟你討論，很認真地否定你，很認真地跟你吵架，再很認真的耍脾氣」。

樓一安聽完立刻爆料說：「對，昨天我們在要合作的新劇《阿榮的酒吧》編劇會議上差點又吵起來。」兩人合作長達13年，笑認彼此13年的情誼完全是靠吵架吵出來的。電影3月11日上映。

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