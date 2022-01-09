選情緊張 中二選區立委補選投票率可望破6成以上 16:572022/01/09 中時 盧金足 、 黃國峰 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中二選區立委補選選情緊張，催出超高投票率。（黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中二選區立委補選選情緊張，催出超高投票率，從下午4時投票結束，選務人員開始計票，到下午4時50分投票率已到59.96％，高投票率超越陳柏惟罷免案的51.72％，預計到6時前可以開完票，投票率預期會直逼6成5。 台中市第2選區立委補選9日舉行投票，5個行政區選舉人數合計29萬5985人，投票率約55％，比陳柏惟罷免案投票率51.72％高，預估258個投開票所會在6時以前開完票。 中二補選／指標章魚里投票踴躍 投票率可望破5成 中二補選／傳多起投票所外架設攝影機 中選會：選監檢警立即處理 #投票率 #立委補選 #中二選區 #6成 #陳柏惟罷免案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中二補選／場邊人士觀察截至下午2時投票率達47.5％ 可望破5成 15:142022/01/09 政治 中二選區立委補選9日投開票 中市選委會：投票率高低影響開票時間 18:492022/01/08 政治 中二補選／投票率約55％ 預估下午6時前開完票決勝負 16:182022/01/09 政治 中二立委補選明投票 朱立倫號召民眾票投顏寬恒 22:092022/01/08 政治 執政者傾全力拚選舉 游盈隆嘆：無力感孕育獨裁者 10:442022/01/08 政治 台中補選倒數計時 專家爆最後一個成敗關鍵 17:532022/01/08 政治 中二補選膠著 朱上火線催票 賴清德站台 籲顏家收腳洗手 04:102022/01/08 政治要聞 顏寬恒徒步掃街3.4公里 近千支持者隨行萬人空巷 20:172022/01/08 政治 顏寬恒選情告急 江啟臣疾呼每人10通電話拉票 20:202022/01/08 政治 台中市議會國民黨團全體總動員 力挺顏寬恒贏得選戰 19:532022/01/08 政治 罷昶／鍾小平現身投票 嗨喊要送「2份伴手禮」給國民黨和選民 10:462022/01/09 政治 政治熱門新聞 賴清德無敵了？港媒曝2024綠總統人選唯一變數竟是「她」 - 政治 直播／中二選區顏寬恒各區都落後 苦追林靜儀 - 政治 林昶佐會被罷免嗎？吳子嘉：這群人全跑出來 - 政治 綠營狂轟2個月 顏寬恒會贏嗎？知情人居然這樣說 - 政治 披藍袍選2022高雄市長？ 高金素梅吐真實想法 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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