中二選區立委補選選情緊張，催出超高投票率，從下午4時投票結束，選務人員開始計票，到下午4時50分投票率已到59.96％，高投票率超越陳柏惟罷免案的51.72％，預計到6時前可以開完票，投票率預期會直逼6成5。

台中市第2選區立委補選9日舉行投票，5個行政區選舉人數合計29萬5985人，投票率約55％，比陳柏惟罷免案投票率51.72％高，預估258個投開票所會在6時以前開完票。