桃園市長鄭文燦9日主持桃園市疫情說明會。（陳夢茹攝）

桃機群聚延燒，9日新增11例本土確診個案，分別為2名信實清潔員、2名清潔員的家屬、1名桃機手推車人員及其照服員妻子、照服員照顧家庭3人、1名新北市防疫計程車司機。市府指出，與先前較為不同的地方在於，過去確診清潔員皆為夜班，這次2名日班清潔員二採轉陽才確診。

桃園市長鄭文燦主持疫情說明會，他表示，機場是疫情的震央，桃機清潔人員、手推車人員年齡平均約5、60歲，多數皆為中高年齡就業者，相當非常辛苦，希望國人要多給機場團隊更大的支持，市府也會連夜盡最大的努力做疫調、匡列、採檢及居隔。

市府指出，9日新增的2名信實公司日班清潔員，皆於5日採檢陰性，在這次擴大約9000人採檢中，二採轉陽確診，案17474於8日發病，CT值19；案17475的CT值為20，2人與夜班確診清潔員案17307、案17308搭乘過同輛交通車。由於先前夜班清潔員多人確診狀況下，93人全被送往集中檢疫所隔離，衛生局表示，日班的處理狀況須待中央統一宣布。

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