中二補選／心繫顏寬恒選情 顏清標4點半出院返家 17:122022/01/09 中時 陳淑娥 、 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 顏寬恒之父顏清標（中）。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市第二選區立委補選今天投票，傍晚4點已結束投票，顏寬恒沙鹿總部現場聚集不少支持者，目前正在進行開票，各開票所結果也陸續出爐並傳回，民進黨候選人林靜儀暫時一路小幅領先國民黨候選人顏寬恒。 民進黨候選人林靜儀暫時一路小幅領先國民黨候選人顏寬恒。（陳淑娥攝） 顏寬恒的父親顏清標6日因身體不適住院，一直到選前之夜，都無法出席為兒子站台，稍早，醫院證實顏清標已經於4點半出院，目前先返家休息。 顏寬恒選前之夜 顏清標未現身 醫院回應了 中二立委補選明投票 朱立倫號召民眾票投顏寬恒 #顏清標 #顏寬恒 #兒子 #中二補選 #返家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 周玉蔻到顏寬恒總部做「這件事」 網友這樣看 23:202022/01/08 政治 顏寬恒嘆 誰會拿長輩健康做文章 04:102022/01/08 政治要聞 顏清標被氣到住院 連勝文轟民進黨是最大黑道流氓 16:272022/01/08 政治 不是為顏家是為鄉親 盧秀燕高喊「我唯一支持顏寬恒！」 21:302022/01/08 政治 朱立倫現身顏寬恒總部輔選 批正副總統不顧疫情只顧選情 18:152022/01/08 政治 飛鷹三姝裘海正近況曝光！攜老公住鄉下帥兒大學畢業 06:032022/01/09 娛樂 選前之夜拚場 中二立委補選今揭曉 04:102022/01/09 焦點要聞 影》顏寬恒決戰夜強打在地牌 感謝鄉親「我的心在這裡」 16:582022/01/08 政治 中二立委補選最後衝刺 馬英九：顏家目前沒有邀請我輔選 12:032022/01/08 政治 顏寬恒妹顏莉敏助講淚灑舞台：「家中長輩祖先遭侮辱」 21:432022/01/08 政治 罷昶、中二補選 16：00開票直播看《中時新聞網》神祕大咖現身解盤 08:062022/01/09 政治 政治熱門新聞 賴清德無敵了？港媒曝2024綠總統人選唯一變數竟是「她」 - 政治 直播／中二選區顏寬恒各區都落後 苦追林靜儀 - 政治 林昶佐會被罷免嗎？吳子嘉：這群人全跑出來 - 政治 綠營狂轟2個月 顏寬恒會贏嗎？知情人居然這樣說 - 政治 披藍袍選2022高雄市長？ 高金素梅吐真實想法 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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