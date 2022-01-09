台中市第二選區立委補選今天投票，傍晚4點已結束投票，顏寬恒沙鹿總部現場聚集不少支持者，目前正在進行開票，各開票所結果也陸續出爐並傳回，民進黨候選人林靜儀暫時一路小幅領先國民黨候選人顏寬恒。

民進黨候選人林靜儀暫時一路小幅領先國民黨候選人顏寬恒。（陳淑娥攝）

顏寬恒的父親顏清標6日因身體不適住院，一直到選前之夜，都無法出席為兒子站台，稍早，醫院證實顏清標已經於4點半出院，目前先返家休息。