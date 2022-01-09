長榮海運在去年底傳要發出40個月年終獎金的消息，許多民眾看到這個消息都紛紛表示羨慕；但有名在長榮海運任職10多年的資深員工在去年離職，也因此錯失這份「年終大禮包」，甚至還受到以前同事的冷嘲熱諷，但他面對這一切卻很不以為然，回應直接讓結局大反轉。

PTT網友的朋友是長榮海運前員工。(圖/截取自PTT)

網友在PTT發文表示，自己朋友是長榮海運前員工，在公司發出年終獎金當天收到來自前同事的「問候」，有人替他感到可惜，認為如果沒有離職也能領到約200萬年終獎金；但也有人帶有嘲笑語氣詢問他是否找到工作，表示「聽說你在做外送？要不要幫你問公司能不能做申請復職？明年要不要來投履歷？」話語帶有滿滿「酸味」。

網友貼出帳單表示自己財富自由。(圖/截取自PPT)

但他並沒有受到冷嘲熱諷影響，透露自己離開長榮海運之後，便依靠股市「財富自由」；2020年就實現獲利超過1362萬，在去年更是超過1963萬，目前未實現的獲利更有3215萬，加總起來整整高達6400萬；而他的獲利來源有99%都是來自於長榮，表示「融資+現股最多持有長榮就大概900張，目前還有一些部位在船上」。

年終獎金就像是工作辛勞後的成果。(圖/取自達志影像)

離職後就是接送小孩上下課、在家拖地掃廁所，有空才會去送外送打發時間，甚至會被兒子笑不長進，仰賴媽媽工作養家；並向前同事喊話祝福他們海闊天空，最後補上一句「謝謝各位同事認真工作，讓我不缺錢，更精采的活」。網友看了紛紛表示「我只能跪」、「辭職了也是航海王，太猛」、「50萬翻成6000萬太扯了吧！」、「敢這樣ALL IN 不是瘋子就是神人」。

在辛苦熬過一年後，許多人都會很期待公司發放年終獎金，而這筆獎金就像是工作辛勞後的成果般，但許多人在決定是否離職前肯定替自己的生活做好了打算及規劃，就算領了很多年終還是記得要低調，因為高手可能就在你身邊啊！