中二補選吞敗　顏寬恒喊話蔡英文：要更加疼惜在地鄉親

台中第2選區立委補選今（9）日投票，下午4點投票截止後隨即開始開票作業。晚間5點多，開票結果大致出爐，顏寬恒先是感謝所有陪伴他走完最後一哩路的人，並呼籲總統蔡英文要更加疼惜台中第2選區的選民；同時，他也恭喜對手林靜儀當選立委，並希望她可以更加疼惜台中第2選區的鄉親。
顏寬恒於5點39分出面，現場高喊「顏寬恒，加油！」他表示，感謝大家兩個多月看到他的遭遇，寧願跟他一路打拚，不棄嫌他，走到最後一里路，也感謝沒有支持他的好朋友，因為你們了解他，或是他有沒有服務好之處，所以沒投票給他，未來他會更認真打拚。
顏寬恒說，競選團隊不管好天或壞天，一步一腳印為他打拚，在這裡，他也呼籲蔡英文，打贏這場選戰就要更加對中二選區鄉親疼惜，加重對第二選區鄉親的需要，更多關心及愛護，尤其是空汙問題。
接下來，顏寬恒也祝福對手林靜儀醫師當選立委，希望好好疼惜選民，為選民打拚服務，把第二選區變成快樂的地方，感謝所有一步一腳印跟在旁邊的好朋友，大家眼淚擦一擦，不要傷心，他會捨不得，日後他會更加努力，明天日子還是要過，未來鄉親若需要他，一通電話，他就會出現在身邊。
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