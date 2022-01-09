俗話說，知錯能改善莫大焉，然而並非所有人都能在犯錯後虛心道歉，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，偷吃出軌還會強詞奪理，甚至將所有責任都推到對方身上。

▍白羊座

要讓愛面子的白羊座乖乖認錯，幾乎是不可能的一件事，他們總是一副高高在上的樣子，從不覺得自己有錯，即便偷吃出軌，他們也會不斷撇清責任，並且理直氣壯的反控另一半平日對他們漠不關心，自己才會被誘惑。

▍雙子座

對於自己犯的過錯，雙子座一直都是心知肚明，只是他們擔心對方會緊抓著這件事死纏爛打，害自己名譽掃地。所以雙子座只好否認到底，並且將責任都推卸到對方身上，這樣才能減輕自己的過錯。雙子座堅信，只要自己態度強勢一點，對方就會退讓一些，否則若是居於下風，到時候就很難扳回一城。

▍處女座

不要期待能夠道德綁架處女座，因為他們是很現實理性的人，如果有利益可圖，不管面對多麼艱難的處境，他們都會想盡辦法達成。即便自己偷吃出軌，以個人利益來看，處女座一定會將髒水潑到對方身上，這樣自己的損失才會最小，甚至還能全身而退，所以才會如此厚臉皮的責怪對方，彷彿出軌是被人逼的。

▍摩羯座

有別於上述3個星座，對於自己出軌的過錯心知肚明，只是礙於面子、利益等原因，所以死不認錯，摩羯座則是真心覺得自己是委屈的，一切都是對方一步一步把自己給逼到這種程度，若是對方足夠關心，就不會有這樣的事情發生。這時再去跟摩羯座辯論也無濟於事，因為他們打從心底認為自己沒有錯。