前高爾夫「世界球后」曾雅妮長期受到髖關節傷勢困擾，在去年10月底動刀，目前復原狀況良好，預計最快4月復出，但她表示，會忍住衝動個性，等到身體百分百復原後才會復出，「這幾天看大家在比賽都覺得手好癢，也因為這次的傷讓我知道自己有多愛打球。」

曾雅妮透露，其實身體在4年前就有出現疼痛警訊，當時她還以為是自己心理有問題，直到去年有一天在美國起床後左腳持續一周沒感覺，才去找教練，教練評估後建議她馬上去看醫生，她隻身一人飛往田納西就醫，照核磁共振後發現有骨刺及左髖關節撕裂。

聽到醫生說髖關節撕裂，曾雅妮當下差點飆淚，一開始她並未立刻動刀，原本在美國寄望接受保守治療但效果並不理想，疼痛感依舊，回台後她詢問多位醫生，最後在長庚詹益聖醫師建議下及覺定動刀。

曾雅妮說：「之前成績不理想，一直以為是心理的問題，沒想到是這個傷影響。現在復原狀況很好，腳的角度也比之前大很多。很開心也慶幸自己有開這個刀，動刀後2周臀部也就不痛了，現在才知道，原來健康的髖關節，是可以轉身這麼大角度的，現在我已經學會要好好善待身體。」

9日曾雅妮來到東方球場觀看日立慈善盃，看到好友都能在場上盡情揮桿，也讓她笑說手癢，「醫生說開刀後6個月就能回到場上，最快大概是4月，但現在必須要控制住練習的量，不能太開心又過量。這次會等傷勢完全修復完，等醫生說OK才會復出。」

曾雅妮雖然預計是4月復出，再看身體狀況決定何時返回美國拚戰，「至少要先下場走18洞、連續4天，連2周都沒事才比較OK。目前最重要的是讓大腦記住身體好的感覺。」