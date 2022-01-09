位於一中商圈最大美食商場I PLAZA愛廣場，三樓日韓服飾盛大開幕，9日請來百萬粉絲人氣網紅琳妲擔任一日店長，吸引許多粉絲來此朝聖。（馮惠宜攝）

位於一中商圈最大美食商場I PLAZA愛廣場，三樓日韓服飾搶先於農曆年前盛大開幕！今(9）日更請來百萬粉絲人氣網紅琳妲擔任一日店長，現場直播示範網美智能舞台、大嗑爆紅美食湧入破萬粉絲觀看，直播後更與現場粉絲近距離互動同樂！

新開幕的愛廣場網美社，位於一中街愛廣場三樓，網羅學生最愛的日韓服飾與配件，讓原先就是台中人喜愛的銅板美食商場，增添了購物新選擇！業者表示：「歷經一年的規劃，完成最貼近學生族群喜好的愛廣場網美社，除了多間日韓服飾與配件，更斥資百萬打造一整區絕美粉紅智能舞台，讓大家來這邊吃喝玩樂一站式通通滿足！」。

近年一中商圈持續成長，不少創新美食於此發跡，愛廣場抓緊商機，一樓以每天人手一杯的手搖飲搭配學生最愛的銅板美食，老虎堂、高北牛乳、青蛙來了等多家名店，每到中午就能看到大排長龍的景象；而美食更是，厚老大雞排、王美湯好、麵小姐、好好味港式菠蘿油等各種小吃，都有著銅板價與料多美味的共通點深受著學生喜愛；

二樓則進駐樂丘、泰丘等餐點美、氣氛更美的網美餐廳；再加上新開幕的三樓日韓服飾與網美智能舞台，讓愛廣場成為一中必逛的小型百貨商場！

愛廣場三樓日韓服飾9日全新開幕，祭出10元發熱衣搶購活動，上午7點就有民眾排隊等候；另請來百萬粉絲人氣網紅琳妲與民眾近距離互動拿好康，現場更抽出網美必備的Dyson吹風機，讓民眾直呼「已經有過年氣氛了！」；而錯過今日現場活動的朋友，2月6日前全館消費滿百，即可參加抽獎，有機會抽中Iphone、Airpods等多樣好禮。