烏克蘭正妹林佳娜擁有精緻五官與高䠷性感的魔鬼身材，因為與台灣男友交往而來台學中文的她，曾多次登上綜藝節目《WTO姐妹會》，大方分享台灣與烏克蘭之間的文化差異及來台趣事；她也開設了個人YouTube頻道《佳娜老師機》，不時與粉絲們探討一些兩性間的「老司機話題」。在林佳娜前(7)日所發布的最新影片中，只見她一開頭就用「宏荒之力」打爆渣男人偶，隨即冷靜與網友分享該怎麼應對劈腿問題。

林佳娜前(7)日在《佳娜老師機》所發布的最新影片標題寫道：「你有被劈腿過嗎！？ 另一半劈腿要怎麼辦？看我用“宏荒之力”打死渣男！！！」只見她一開頭就雙手掐著「渣男人偶」控訴：「寶貝，我那麼愛你，為什麼你可以去劈腿我？我不夠漂亮嗎？」聽到渣男設計對白回答更怒：「什麼？不小心？」隨即對著渣男人偶一陣暴打，不過以上只是情緒發洩，佳娜老師隨後有富建設性的解說。

在新單元「佳娜的密室」哩，佳娜老師會收集網友提問的問題回答，她首先有興趣的是去(2021)年底的王力宏風波，被問到有相關經驗嗎？佳娜說：「當然有啊！我不是第一天活在這個世界上」，並表示：「當一個人已經開始想要劈腿他的另一半，他就要騙誰？當然要先騙自己，因為他應該已經發現自己跟這個人不太適合，或是以後他應該不要跟她在一起，所以他覺得如果我今天劈腿（另一半）應該不會被發現。」

佳娜老師說：「如果你已經開始覺得你喜歡另外一個人，還是你對自己的男女朋友沒有興趣，你先要做的是跟他討論，你們可以看看你們有沒有辦法改善你們的情況，如果真的沒辦法，你們就可以『分手』，或想別的辦法。」如果是「一時迷惑」呢？佳娜說：「如果一個人很愛你，他不會想一下子劈腿，一下子劈腿為了什麼？為了開心嗎？15分鐘？不值得，你們就會破壞你們幾年的關係。」

佳娜指出：「他應該已經在他的頭裡面想過，他對他的女朋友應該沒有新鮮感，還是有別的問題，他們常常吵架，這個不可能是一下子的問題。」至於當小三或小王的心態？「他已經認識了他的太太或老公，他們在一起可能很久，所以他們沒有新鮮感；但是跟小三見面的時候，你不用跟他解決很多問題，像第一次去約會的感覺，但你要記得，你跟小三小王在一起一個兩個三個月，他就會變得跟太太一樣的情況，因為你已經認識這個人，你就會覺得無聊，就要幹嘛？就要找別的小三或小王。」

佳娜談起自己被劈腿的經驗：「一開始我覺得：『噢！應該我不夠好，為什麼我的另一半要去跟別的女生見面？』那個時候我真的很自卑，我就覺得我哪裡有問題，是我不夠漂亮，還是不夠聰明？我就問他，因為我真的不懂，那時候我就18歲的小孩，結果原因是：『因為他每天跟我在一起，他就沒有新鮮感』，他跟別的女生去約會的時候，女生看他就覺得『哇！好像他很厲害』，他問我要不要去吃這個，我就說『嗯，好』，那個女生就會說『喔，天啊！我當然想吃這個，這個很貴，我還沒吃過，喔~你那麼好』，好像他不是需要這個去做愛的感覺，他需要別人覺得他是一個不可思議的男生。」

佳娜表示：「最重要的事情我要說：這不是妳們的錯。另外一個人去劈腿，妳真的沒辦法去控制他。如果他自己沒道德，他要去劈腿，就是他的問題，不是妳們不夠好，妳們只要謝謝上帝，祂讓妳們趕快跟這個人說再見，妳們就不會每天看到這個騙子的臉，以後妳們要相信妳們會遇到真愛的人，渣人就會遇到和他一樣的渣男還是渣女，所以這是一個好的學習。」

在一起很久感覺一定會不見怎麼辦？佳娜說：「妳們要想怎麼可以改變？比方說妳們每天一起在家弄菜、顧小孩，可是可能一個禮拜一天，妳們可以去約會，可以假裝妳們剛剛認識，比方說去酒吧，然後老公假裝他第一次看到妳，妳們可以玩很多遊戲，或是妳們可以去Motel。妳玩遊戲的時候，妳就會覺得妳不認識這個人，妳就真的會有新鮮感。換人就是最簡單的，但要想想怎麼可以對愛的人彼此有新的感覺，兩個人要去努力，不是一個人。」

佳娜結論：「一個人要劈腿妳，有可能他有自己的原因，可是妳不知道。我們人的問題就是我們『不會討論，不會溝通』，有可能妳們吵架，還是他有別的想法，妳完全不知道他在想什麼，他就去劈腿，妳想要問他為什麼，如果以後妳有新的關係妳不會這麼做，但是原諒他？當然這是每個人的選擇，但是我自己就覺得不要，如果妳最愛的人已經背叛妳，為什麼還要跟他在一起？因為看到他的臉就會一直想起這件事。如果已經有小孩，妳們自己可以選擇要不要原諒。大家不要劈腿，要好好溝通。」精闢的解說引來網友熱烈迴響。