搶攻農曆年前的購物商機，一中商圈最大美食商場「I PLAZA愛廣場」三樓的日韓服飾，搶先於年前盛大開幕，9日更邀請擁有百萬粉絲人氣網紅琳妲擔任一日店長，現場直播示範網美智能舞台、大嗑爆紅美食湧入破萬粉絲觀看，直播後更與現場粉絲近距離互動同樂！

新開幕的愛廣場網美社，位於一中街愛廣場三樓，網羅學生最愛的日韓服飾與配件，讓原先就是台中人喜愛的銅板美食商場，增添了購物新選擇！愛廣場表示，歷經一年的規劃，完成最貼近學生族群喜好的愛廣場網美社，除了多間日韓服飾與配件，更斥資百萬打造一整區絕美粉紅智能舞台，讓大家來這邊吃喝玩樂一站式通通滿足！

近年一中商圈持續成長，不少創新美食於此發跡，加上消費者習慣讓手機先吃，將美食網美照上傳社群，讓多樣美食一再迅速爆紅。愛廣場抓緊商機，一樓以人手一杯的手搖飲搭配銅板美食，老虎堂、高北牛乳、青蛙來了等多家名店，每到中午就能看到大排長龍的景象。

而美食包含了厚老大雞排、王美湯好、麵小姐、好好味港式菠蘿油等各種小吃，都有著銅板價與料多美味的共通點深受著學生喜愛；二樓則進駐樂丘、泰丘等餐點美、氣氛更美的網美餐廳；再加上新開幕的三樓日韓服飾與網美智能舞台，讓愛廣場成為一中必逛的小型百貨商場！

愛廣場今日開幕推出五大驚喜，讓粉絲擠爆現場，除了有10元發熱衣搶購活動、還能與網紅近距離互動拿好康，現場更抽出網美必備的Dyson吹風機，讓民眾直呼「一中怎麼變得這麼好玩！」、「已經有過年氣氛了！」、「今天運氣不錯有拿到美食兌換券！」，錯過今日現場活動的朋友，2月6日前全館消費滿百，即可參加抽獎，有機會抽中Iphone、Airpods等多樣好禮！