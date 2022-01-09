香蕉哥哥、草莓姐姐拍《鳳梨釋迦之歌》MV 行銷台東農產品。

台東縣府卯足全力多元行銷鳳梨釋迦，近日邀請YOYO家族香蕉哥哥、草莓姐姐唱跳全球首支鳳梨釋迦MV《鳳梨釋迦之歌》，可愛動作搭配活潑的曲風，讓網友直呼超洗腦！只聽一遍就會唱了！

露出招牌笑容，香蕉哥哥、草莓姐姐帶著小朋友活力唱跳，背景是台東的鳳梨釋迦，《鳳梨釋迦之歌》MV一出爐，網友紛紛大讚「太可愛了！聽著彷彿聞到釋迦香甜的味道」，也有人說，歌詞簡單琅琅上口，才聽了一遍腦中竟會自動浮現歌曲旋律。

目前正值鳳梨釋迦盛產季節，然而因為外銷受阻，縣府團隊全體動起來，打拚內銷市場開拓銷售管道，以及輔導研發釋迦多元產品，去年媒合全家、全聯及家樂福等內銷通路上架、也接洽企業團購，並到新北歡樂耶誕城現場展售、台北旅館商業同業公會合作在防疫旅館提供鳳梨釋迦冷凍即食包。

台東縣長饒慶鈴也在臉書分享MV，她說，鳳梨釋迦受BBC評選為最有營養食物第2名，可說是「甜的維他命C」，是一個CP值超高的水果，不只能養顏美容還有助於降低腦心血管疾病，且它不僅是水果，同時也能化身美味家常料理。希望透過小朋友口語傳播，帶爸爸媽媽到市場買鳳梨釋迦，「把好吃釋迦帶回家」。