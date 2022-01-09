向上愛心會寒冬送暖20年不間斷，9日在公益里里辦公室舉辦公益物資發放活動。（陳淑芬攝）

向上愛心會寒冬送暖20年不間斷，9日在公益里里辦公室舉辦公益物資發放活動。（陳淑芬攝）

向上愛心會公益物資發放活動，推出中醫義診。（陳淑芬攝）

寒流來襲、年關將近，由向上市場攤商為主組成的中市向上愛心會，9日舉辦公益物資發放活動，這項寒冬送暖行動邁入第20年。愛心會理事長詹金池表示，今年擴大舉辦共發放170戶物資，並安排美髮義剪、中醫義診，市議員江肇國也捐贈口罩6000片，協助弱勢族群平安健康地度過寒冬與疫情。

向上市場攤商約有200多人，創始會長許地在2002年成立向上愛心會，積極推動地方公益、急難救助等回饋地方，並由向上市場自治會主委何進添、委員蘇天基等人號召40人發起申請立案，以「取之於社會、用之於社會」的理念，平常訪視關懷在地弱勢家庭及急難救助，每年春節前針對地方弱勢家庭發放物資，疫情期間也未中斷。

向上愛心會9日在公益里里辦公室發放，台中市府社會局長彭懷真、市議員劉士州到場關心。彭懷真指出，向上愛心會的會員大部分是向上市場的攤商，他們賺的錢很少、但愛心很大，還結合其他公益力量，持續每年在春節前分享愛心，今年更主動提出救助身心障礙弱勢家庭，愛心能量令人感動。

詹金池指出，往年發放附近33個里內身心障礙及弱勢家庭等150戶，今年因應疫情擴大發放20戶，共耗資50多萬元，每戶發放紅包2000元及毛浴巾、麵、米、米粉及洗碗精等物資，。此外，還有如果髮廊動員多名美髮設計師到場提供義剪；祥祐中醫診所醫護提供義診，讓弱勢族群受到社會關懷。