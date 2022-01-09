蘇孟如從事兒童繪畫教學10餘年，雖是半路出家又自學，但抱負遠大，近日以壓克力彩結合紮染棉布創作出15件以親情、教養為題的畫，並在屏東大學開設個人畫展，之後還計畫回家鄉東港開工作室，協助在地業者發展文創產業。

1994年，蘇孟如畢業於中興大學食品科學系，之後回到家鄉屏東東港鎮協助家族事業，而看似與藝術沾不到邊的她，其實從小即對繪畫有興趣，時常拿鉛筆畫圖抒發心情，直到婚後因懷龍鳳胎暫別職場，她的生活仍充滿畫畫，後來到東隆、以栗國小代課時，也是以教美術為主。

由於對繪畫的熱愛，加上自學的努力，2007年她轉換跑道開設畫室教畫，多年後還考上屏東大學視覺藝術學系研究所，並於近日開了個人畫展，一圓多年夢想。她說，「開畫展是藝術家努力的目標」，很慶幸自己能有此機會。

「這是我的三代同堂！」蘇孟如指出，她的作品分家人親情與子女教養等2大主題，前者是一對男女相戀到結婚，擴張至手足及祖孫情，強調家庭成員相處融洽的重要性，而後者以「陪伴」為主軸，凸顯唯有讓每個孩子擁有充分的愛與關懷，身心才得以健全發展，而其實她是在畫自己的家。

她感性道，畫畫或藝術這條路，一路走來並不容易，若不是家人與師長的支持，她很難圓夢，而期間的教書經驗也讓她很有感觸，孩子們最需要的是陪伴，因此也盼藉由畫作提醒父母們不要缺席孩子的生長過程。

此外，她以大武山、鵬灣跨海大橋、屏東台灣燈會等創作，表現出屏東地方特色，她說，之後有計畫回東港開設工作室，協助在地業者發展文創產業，讓繪畫藝術所散發的力量及影響效益能更強大。