罷昶失敗！台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案今日投票，全區218個投開票所稍早投票結束，由於同意罷免票僅5萬4813張，差距門檻5萬8756票僅只差3943票之遙，但最終宣告失敗，不同意票則有4萬3340張票，總體投票率達41.9％。

罷昶投票時間為上午8時至下午4時，由公民團體所組成的罷昶總部，今選定中正區廈安里里民活動中心作為開票據點，雖然白天溫度宜人、陽光露臉，但總部發言人高毓安坦言投票率仍不夠高，截至下午3點，中正、萬華區投票率約3成左右。

待4時一過，陸續有零星支持者湧入罷昶總部集氣，隨著同意票一路領先，從200票差距一路拉到8000票，民眾心情相當雀躍，但同意票數約在4時45分停在5.4萬，眼看距離成功只差4000票，但票數最後僅微幅上漲2000票，最後宣告罷昶失利，支持者心情盪到谷底。

根據中選會轉播，約莫5時40分，開票結果總算出爐，同意罷免票5萬4813票，未達罷免門檻，不同意票則為4萬3340。按規定，罷免同意票須達23萬5024名選舉人的4分之1以上、約5萬8756票，且必須多於不同意票才算罷免成功，意即罷免宣告失敗。

因2020年立委選舉時預測結果神準，中正區廈安里因此被封為章魚里。里長涂光宇表示，里內投票率為40.08％，大概比上公投少10個百分點，同意票是741票、55.6％，不同意票則有591票、44.4％，同意大於不同意150票，他認為罷免案投票率低正常，相較公投是關乎民生議題，此次僅是與個人評價有關，因此民眾投票意願低，對結果沒很意外。