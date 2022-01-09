國民黨籍台南市議員許至椿每到歲末，就在北區光武里活動中心舉辦大規模春聯捐贈活動，除書法名家免費揮毫贈送，民眾也能自創吉祥語自書春聯，民眾今年捐發票給弱勢社團，還能獲得1份苗栽或爆米花。

許至椿結合北區大光里、長勝里、永祥里、大興里等22里，9日在北區光武里活動中心舉辦「名家揮毫贈春聯賀歲活動」。請來10位書法家現場揮毫，免費書寫春聯贈送民眾，不乏年輕女書法家加入展現寫字功力，另提供民眾自創吉祥語自書春聯，吸引民眾排隊參加。

現場準備台南傳統美食供品嘗，伴隨播放著過年傳統音樂，年味十足，彷彿年節提前到來。

許至椿服務團隊鼓勵鄉親捐發票幫助弱勢團體，今年捐3張可獲苗栽，捐5張可換取爆米花，募集來的發票全數捐給創世基金會，另外請來醫師陳志誠義診，還有髮型設計團隊義剪與免費推拿服務，吸引不少人參加，活動人氣滿滿。

台灣農曆年味逐漸淡化，台南市北區不少眷村人口仍重視傳統年節，許至椿表示，贈春聯活動已連辦10餘年，藉由活動讓大家感受過年傳統氣息，保存華人年節生活文化。