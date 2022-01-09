相較於傳統的「匯率貶值救出口」的思維，現在新台幣匯率升值不僅無害於出口，反而減壓台灣的通膨危機。最主要的關鍵在於新台幣匯率升值平抑了物價的最上游：WPI（躉售物價指數）的漲幅，匯率升值使進口成本反而降低，台灣的WPI原本該有的漲幅，已大半被新台幣匯率升值所平抑，這使得台灣的通膨，尤其是進口成本相較於其他國家沒有漲得這麼嚴重，亦使得台灣有大量進口機器設備需求的廠商，有更好的發展動能，可說一舉兩得。

一位不具名的大型金控高層更進而指出，新台幣匯率強升受惠最大的首推資本密集產業：「特別是資本設備主要來自外國進口，比重特高，折舊特短的高科技產業，成本下降效果最為顯著！」高層進而分析，過去台幣升值不利出口的慣性迷思，並不適用於有上述特質的資本密集產業，反而會因為台幣升值而帶動生產成本持續下降。

主計總處上週發布的最新統計顯示，2021年12月台灣通膨率2.62％，已連續5個月超過2％，創近81個月新高；此外，外食費漲幅2.39％，遠高於前月的1.72％，全年通膨率1.96％，創下近13年新高，這顯示在國內的通膨壓力的確持續存在，不過新台幣匯率升值，卻能發揮降低進口成本的作用，對國內持續存在的通膨壓力，發揮了「減壓」的效果。

這位大型金控高層對此指出，新台幣匯率升值，反而有助於資本密集產業發展以及平抑物價。這位金控高層以具體的數據對比，衡量廠商進口成本的躉售物價（WPI），2021年12月漲幅12.25％，雖然全年漲幅9.42％，創1981年來最高，但相當程度是因為前兩年躉售物價下跌一成，基期太低導致；這位高層進而指出，事實上，2021年躉售物價水準值甚至低於2018年：「台幣強勢升值，功不可沒！」尤其是台灣物價漲幅在通膨壓力之下，仍遠低於世界各國，這點台幣強勢升值可說發揮了功不可沒的「護航」效果。

大型金控內部的評估結果也顯示，台幣升值效應是否持續存在，對台灣控制通貨膨脹能力，有著極為關鍵的影響力；這位金控高層兼從貿易面與金融面兩大層面來分析新台幣匯率持續強勢的影響，其中，在貿易面包括台灣的出口產品與出口服務價格上升，已顯示台灣的貿易條件（Terms of trade TOT）大幅改善，另一方面，進口產品及服務價格則因為匯率強升而相對下降，可說是國家產業結構與競爭力大幅改善的積極象徵與證據，對此金控高層指出，台灣產業結構特徵決定台幣升值趨勢，台幣匯率不但決定產業是否持續升級，更是影響台灣民生物價是否穩定的重要因素。