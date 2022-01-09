【LIVE直播】中二補選投票拉距戰！ 林靜儀最新談話｜2022.01.09 @中時新聞網

台中第二選區立委補選投票結束，各投開票所展開開票作業，民進黨候選人林靜儀在烏日區日出停車場開票，現場湧入數百支持群眾，而隨著各投開票所票數陸續回報，林靜儀一路領先國民黨顏寬恒，直到傍晚5點半，林陣營主持人開心向支持者宣布「我們贏了！」林靜儀預計6點在競選總部主委林佳龍、立法院副院長蔡其昌等人陪同現身會場。