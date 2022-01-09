林靜儀陣營主持人宣布「我們贏了」預計6點現身會場 17:542022/01/09 中時 林欣儀 、 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林靜儀陣營的主持人向支持者宣布「我們贏了」，支持者開心喊凍蒜。(黃國峰攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】中二補選投票拉距戰！ 林靜儀最新談話｜2022.01.09 @中時新聞網 訂閱影音： 中時新聞網 台中第二選區立委補選投票結束，各投開票所展開開票作業，民進黨候選人林靜儀在烏日區日出停車場開票，現場湧入數百支持群眾，而隨著各投開票所票數陸續回報，林靜儀一路領先國民黨顏寬恒，直到傍晚5點半，林陣營主持人開心向支持者宣布「我們贏了！」林靜儀預計6點在競選總部主委林佳龍、立法院副院長蔡其昌等人陪同現身會場。 台中市議會國民黨團全體總動員 力挺顏寬恒贏得選戰 罷昶、中二補選 16：00開票直播看《中時新聞網》神祕大咖現身解盤 #林靜儀 #票數 #領先 #陣營 #中二選區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中二補選／場邊人士觀察截至下午2時投票率達47.5％ 可望破5成 15:142022/01/09 政治 中二補選／投票率中午達36％ 最終可望達54％！各區最新數據曝光 13:452022/01/09 政治 中二選區立委補選 指標章魚里林靜儀逆轉勝出 17:072022/01/09 政治 中二補選／投票率約55％ 預估下午6時前開完票決勝負 16:182022/01/09 政治 中二補選／心繫顏寬恒選情 顏清標4點半出院返家 17:122022/01/09 政治 中二選區立委補選9日投開票 中市選委會：投票率高低影響開票時間 18:492022/01/08 政治 中二補選膠著 朱上火線催票 賴清德站台 籲顏家收腳洗手 04:102022/01/08 政治要聞 民進黨選前之夜湧入逾3000人 群眾高喊挺靜儀 19:442022/01/08 政治 避政黨對決 藍組織戰助攻顏 林若勝選 龍回鍋戰燕機會增 04:102022/01/09 政治要聞 中二補選吞敗 顏寬恒喊話蔡英文：要更加疼惜在地鄉親 18:022022/01/09 政治 罷昶／鬆一口氣！林昶佐預計17點30分發表感言 17:172022/01/09 政治 政治熱門新聞 賴清德無敵了？港媒曝2024綠總統人選唯一變數竟是「她」 - 政治 林昶佐會被罷免嗎？吳子嘉：這群人全跑出來 - 政治 罷昶、中二補選結果出爐 侯友宜說話了！ - 政治 披藍袍選2022高雄市長？ 高金素梅吐真實想法 - 政治 不管罷昶結果如何 黃光芹：這藍營大咖效應發酵 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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