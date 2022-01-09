桃園市龜山區樂善國小前幾年進行增建工程，擴建新校舍。（桃園市政府教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市龜山區文青國中小新建工程流標2次，屢次遭民眾砲轟政策跳票，文青里的學生只能搭乘學校交通車到樂善國小就讀。當地民眾盼了許久的文青國中小終於在上月27日決標，即將動工，幼兒園、國小部分別將在2023年4月30日、8月31日完工。

先前不少市民紛紛抱怨，一堆人被文青國中小吸引買了A7附近的學區宅，卻發生文青國中小招標不順、連2次流標，開工日遙遙無期；另有人表示，就算能如期開工還要看學區劃分、戶籍順序、小孩出生日其等去評比，不能抱太大的期待。

教育局表示，文青國中小目前正由新工處進行前置作業申請中，將在月底動工，希望能趕上112學年度招生，學校規畫建置國小22班、國中12班，並預留12個班級的建置量體，將來可視學生數量彈性規畫新校舍，總計可招收1392名學生。

教育局評估A7重劃區就學需求，國中部分，附近的大崗國中每個年級有12班，全校現有36班，其校舍容納班級數可達40班，仍有4個班級的擴充空間，可滿足目前的國中生就學需求。

「A7重劃區較為迫切的就學需求是幼兒園及國小！」，教育局指出，A7重劃區吸引許多年輕家庭移入，孩子都還小，所以幼兒園及國小就學需求最為明顯。文青國中小幼兒園校舍規畫12間、國小校舍22間，分別預計於2023年4月30日、8月31日完工。

近期文青國中小的新建工程才要動工，然先前已先在樂善國小進行增建工程，將文青里的學生用交通車載送上學。教育局表示，樂善國小交通車早上3個時段、4台車的總搭乘學生數約310人；下午2個時段、4台車總搭乘學生數有約212人，暫時可解決當地的就學需求。