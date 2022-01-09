台東1對夫妻北上打工，本月6日入住摩鐵後，妻子8日被發現一覺不醒，丈夫報警後警方確認已死亡，屍體已屍僵有屍斑，丈夫解釋以為妻子喝酒後賴床才遲未報警，檢方今（9）相驗後初步排除他殺；據悉夫妻平時感情很好，生活貧困才選擇北上工作，曾因沒錢租屋，每晚都睡在工廠地板上，直到近日才到摩鐵住下，妻子疑已懷孕1月。

據《ETtoday》報導，余姓丈夫與妻子結婚2年感情非常好，2人因生活困頓從台東北上工作，在新店安坑1間工廠做作業員，2人一度因為省錢每晚都睡在工廠地板，後來才找到租屋處，並在6日先到附近的汽車旅館居住；妻子死亡時下半身赤裸，丈夫則解釋因為她身材臃腫，疑似穿褲子頻摩擦胯下、腹部，才會光著下半身在房內擦藥。

警方到摩鐵時發現死者已脫肛，早已屍僵且浮現屍斑，丈夫則解釋他以為妻子只是喝醉酒賴床，並說不記得為何沒有先報警，檢方於今日下午進行遺體相驗，發現死者身上並無明顯外傷，初步排除他殺，但死者身高152公分、重達120公斤，生前有心血管疾病，確切死因待法醫擇日解剖後才能釐清。

救護人員當時看到死者時脫口而出「怎麼又是她」，員警詢問後才得知上個月死者曾酒醉路倒，所以警方與醫護人員對死者印象深刻；警方表示近1個月來死者疑似懷孕，但夫妻2人尚未去醫院檢查確認，房裡的5瓶紅標米酒空瓶都是死者這兩天喝的，疑似因身體受傷、心情鬱悶才喝酒。