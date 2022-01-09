有些人看起來老實憨厚，內心卻非常機靈，也有人外表看起來能幹精明，內心卻沒有任何心機。命理專欄「星座上上簽」發文分享，點名獅子座、處女座和雙子座的人，雖然看起來很聰明，但內心卻又傻又天真，很容易吃虧。

1、獅子座

獅子座能力很好，做事也非常果斷，在大多數人的眼中他們絕對是聰明人，而且是惹不起的那種聰明人；但事實上，獅子座非常容易感情用事，再加上個性比較衝動、暴躁，所以很多時候不能理性思考，在人情世故方面也比較沒心機，因此出乎意料地很容易受騙。

2、處女座

處女座的個性理智又現實，而且很愛思考，還有完美主義，所以給人一種精明的形象；但處女座其實並不聰明，他們深知自己這樣並不討人喜歡，卻沒有想要改變，此外他們心裡雖然也會算計一些事情，但沒有任何害人之心，他們反而會是容易吃虧的一方。

3、雙子座

雙子座古靈精怪，而且反應快、口條好，看似相當機靈，但實際上他們有的只是小聰明而已，平常展現出來開心灑脫的模樣，並不是因為他們想通了人生，而是想將快樂的一面展現給其他人看，他們的內心沒有太多的抱負，只想做個傻呼呼、沒有煩惱的孩子。