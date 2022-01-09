台中市選委會9日下午5時55分完成中二選區立委補選258個投開票所開票，民進黨林靜儀獲得8萬8752票勝選。（盧金足攝）

台中市選委會9日下午5時55分完成中二選區立委補選258個投開票所開票，民進黨林靜儀獲得8萬8752票勝選。（盧金足攝）

中市選委會9日下午5時55分完成中二選區立委補選258個投開票所開票，民進黨林靜儀獲得8萬8752票，國民黨顏寬恒拿下8萬0912票，林靜儀贏了7840票，投票率58.26％。

台中市第二選區範圍包括：沙鹿區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區。台中第二選區立委補選有5位候選人，依選舉號次1至5號分別是：台灣股票黨張烱春、無黨籍黎明幼兒園園長林金連、無黨籍李昇翰、民進黨林靜儀、國民黨顏寬恒。