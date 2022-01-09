中二補選民進黨林靜儀8萬8752票勝出 投票率58.26％ 18:062022/01/09 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市選委會9日下午5時55分完成中二選區立委補選258個投開票所開票，民進黨林靜儀獲得8萬8752票勝選。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市選委會9日下午5時55分完成中二選區立委補選258個投開票所開票，民進黨林靜儀獲得8萬8752票勝選。（盧金足攝） 台中市選委會9日下午5時55分完成中二選區立委補選258個投開票所開票，民進黨林靜儀獲得8萬8752票勝選。（盧金足攝） 中市選委會9日下午5時55分完成中二選區立委補選258個投開票所開票，民進黨林靜儀獲得8萬8752票，國民黨顏寬恒拿下8萬0912票，林靜儀贏了7840票，投票率58.26％。 台中市第二選區範圍包括：沙鹿區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區。台中第二選區立委補選有5位候選人，依選舉號次1至5號分別是：台灣股票黨張烱春、無黨籍黎明幼兒園園長林金連、無黨籍李昇翰、民進黨林靜儀、國民黨顏寬恒。 中二補選／場邊人士觀察截至下午2時投票率達47.5％ 可望破5成 中二補選／綠營質疑投票所外拍照、專車接送投票 警方回應了 #林靜儀 #民進黨 #投票率 #中二補選 #8萬8 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中二補選／綠營質疑霧峰國小投票所有人錄影 霧警回應：未違法 12:412022/01/09 政治 中二補選／投票率中午達36％ 最終可望達54％！各區最新數據曝光 13:452022/01/09 政治 中二補選／指標章魚里投票踴躍 投票率可望破5成 14:012022/01/09 政治 中二補選 顏：鄉親相挺不孤單 林：會與地方站一起 04:102022/01/09 政治要聞 中二補選／傳多起投票所外架設攝影機 中選會：選監檢警立即處理 11:542022/01/09 政治 選情緊張 中二選區立委補選投票率可望破6成以上 16:572022/01/09 政治 中二補選／投票率約55％ 預估下午6時前開完票決勝負 16:182022/01/09 政治 中二補選吞敗 顏寬恒喊話蔡英文：要更加疼惜在地鄉親 18:022022/01/09 政治 中二補選／心繫顏寬恒選情 顏清標4點半出院返家 17:122022/01/09 政治 林靜儀陣營主持人宣布「我們贏了」預計6點現身會場 17:542022/01/09 政治 中二補選／台中天氣晴 投開票所人潮照曝光 09:202022/01/09 政治 政治熱門新聞 賴清德無敵了？港媒曝2024綠總統人選唯一變數竟是「她」 - 政治 林昶佐會被罷免嗎？吳子嘉：這群人全跑出來 - 政治 罷昶、中二補選結果出爐 侯友宜說話了！ - 政治 披藍袍選2022高雄市長？ 高金素梅吐真實想法 - 政治 不管罷昶結果如何 黃光芹：這藍營大咖效應發酵 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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