有些人看上去很單純，沒有什麼心眼，但卻不容易被騙到。因為他們比較善於偽裝自己，不了解的人，總會覺得他們是「傻白甜」，但其實他們的智商高到嚇人，星座運勢網站「星座巫師」分享，雙子座、處女座、水瓶座的人看似單純沒心眼，其實最不好騙，智商高到沒朋友。

▍雙子座

雙子座的人很好相處，平時好像糊里糊塗的模樣，但不得不說，他們非常聰明，觀察力強，反應速度極快，能很快地在腦袋里分析出他人的反應。因此想在他們身上玩套路、耍小把戲，讓他們上當，簡直就是異想天開。很多小手段，都難逃過他們的火眼金睛。所以以他們的高智商，想要被騙幾乎是不可能的。雖然表面上看起來傻傻的，但其實只是不想計較罷了。

▍處女座

處女座的思維很靈活、心思縝密，極少的人能看出他們的心思，很善於偽裝自己，所以有些人會以為他們單純沒心眼，但其實他們很能洞察別人的小心思，但有時只是看破不說破而已。雖然處女座的人城府很深，但他們心底十分善良，不會輕易去害別人。平時看上去很好說話，但絕對屬於不上當的那種，所以以他們的聰明過人，是很難被騙的。

▍水瓶座

水瓶座個性溫和善良，做事總是神經大條，稀里糊塗，所以有人會覺得他們單純、好利用。但恰恰相反，他們很聰明，能夠輕易地了解別人內心的想法，如果有人試圖想欺騙他們，那麼他們也會以同樣的方式來「回報」對方。而且水瓶座的警覺性非常高，所以很難真正騙到他們，跟他們在一起，不要被他們欺騙和利用就很不錯了。