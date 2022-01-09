美日外長防長近日舉行「2+2」線上會議並發表聯合聲明，聲稱雙方要合作「遏制破壞區域穩定的行動，並在必要時做出回應」，重申日美安保條約適用在釣魚島，同時提及臺灣、新疆、香港、東海、南海等問題。陸媒《環球時報》發表評論表示，美日加強防務合作，日本想當美軍干預台海的前哨，只能給解放軍當靶子。

《環球時報》指出，美日已擬定「共同作戰計畫」，一旦台海發生緊急情況，雙方將採取聯合行動，美國海軍陸戰隊會在日本西南諸島設置臨時攻擊性軍事據點。該計畫據稱是此次「2+2」會談的重點議題，但美日官方均未對此予以證實，似乎是為了保持「戰略模糊性」。不過，美日近來持續加強防務合作，軍事部署不斷向臺灣靠近，這已是清晰可見的事實。

評論說，日本將自己的土地交給美軍作為干預台海的前哨，這相當於給解放軍送上一個靶子。日本戰略縱深極小，任何軍事目標都很容易被鎖定，如果日本自衛隊直接參與，必然面臨更嚴重的後果。不知道東京是不是真的清楚，自己現在跟著美國幹的是一件多麼危險的事。

文章表示，輿論也注意到，在本次「2+2」會談中，日本外務大臣林芳正和防衛大臣岸信夫致詞時均未點名中國，希望日本不僅是做表面文章，更要在實際行動中保持謹慎和克制。美日一再增加投入，升級威脅舉措，這反過來又成為加劇台海局勢緊張的外因，危害地區和平與穩定。美日卻又在口頭上強調「台海和平穩定的重要性」，自稱「鼓勵和平解決兩岸議題」，這是莫大的諷刺。

評論表示，美國帶著日本、澳大利亞等跟班，想用一線希望來誘惑民進黨繼續充當戰略棋子。殊不知，美國和日本每給民進黨當局和台獨勢力壯一分膽，大陸就會讓它加倍承受風險。用不了多少回合，就能把台獨壓垮，把外部干預力量拖垮。事實終將證明美國的外交手段只會引火焚身，台海不是它們刷存在感的地方，它們捲入得有多深，最終付出的代價就會有多大。