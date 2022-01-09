雲林縣台西鄉老街再造，圓環裝置藝術「希望之海」訴說在地故事。（呂耀中提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西鄉進行中山老街再造，在市區3叉路口圓環處打造裝置藝術「希望之海」，「希望之海」以台西養蚵產業為發想，用蚵架形成蚵田意象，經社區民眾投票命名，用以紀念之前遭拆除的台西國中大壁畫「希望之海」，意謂薪火相傳，永遠充滿希望。

台西鄉因人口外流，市區中山路老街日益沒落，雲林縣政府因此推動「台西鄉中山路人文景觀再造」計畫，工程包括街區頹屋改造、綠化口袋空間、老店博物館導覽解說系統、社區景觀節點等，社區民眾期待老街再現榮景，積極投入公民參與。

「希望之海」工程由水牛設計部落公司規畫，公司負責人呂耀中9日表示，台西圓環裝置藝術的設計與命名，均由社區居民投入參與，以蚵田地景為設計意象，1根根柱狀體有如佇立在海裡的竹子蚵架，上面橫向的連結象徵1波波的海浪，1丘1丘的是退潮後的沙丘。

呂耀中說，「希望之海」的命名訴說1段故事，2007年地方民眾與藝術家蔡英傑、許秀雲，在台西國中教室大樓外牆共同創作1幅長10公尺、寬8公尺的蚵貝壁畫「希望之海」，卻於5年後校舍改建時被無預警拆除，社區居民為紀念這片壁畫，決定將圓環裝置藝術命名為「希望之海」。

在地民眾說，早期台西圓環中央有1顆老榕樹，樹下有攤販與座椅，是大家乘涼聊天的好去處，後來因道路整建，榕樹與圓環結構都被移除，很長1段時間台西圓環只有槽化線，缺乏特色且安全性不佳，如今藉由「希望之海」重塑圓環風貌，大家都非常期待。