光雕投影作品「吻珠」，其中陶珠的花紋不斷變換，藉此帶出陶珠內心的轉變。（蔡旻妤攝）

展場入口處懸浮運用3D顯影技術模擬祈福中的長老。（蔡旻妤攝）

國立台東大學數位媒體與文教產業系大三師生深入踏查金峰鄉嘉蘭部落，首次運用光雕投影的方式再現口傳歷史，學生在幽暗的展場中發揮巧思，搭配3D顯影技術等營造意象，觀展者沉浸在排灣、魯凱族歷史氛圍。

嘉蘭村有著多霧、多樹林的意象，幽暗的展場中處處可見學生巧思，入口處懸浮在空中活靈活現的頭像，即是運用3D顯影技術模擬祈福中的長老，腳下發出微光的百步蛇為觀展者指引方向，一旁垂掛著的浮空布幕更營造出樹影搖曳的沉浸感。

張著大嘴、口含陶珠的百步蛇，經由光雕投影，從象徵思念的淚痕之珠，漸變成象徵堅貞愛情的彩虹之珠。學生郭冠妤透過光雕技術，使陶珠的花紋不斷變換，藉此帶出陶珠內心的轉變，也串聯起陶珠與百步蛇之間無可取代的愛情故事。

郭冠妤說，首次製作光雕投影裝置，從視覺設計、程式設計到製作模型，團隊分工合作，耗時2、3個月才完成作品，很新鮮也很有挑戰性，也學到許多新的技術與能力。

數媒系老師蔡韋德以元宇宙概念進行策展，展場中共有6件牛奶紙投影裝置，學生運用光雕技術再現排灣、魯凱族的口傳歷史，包括紅眼巴里、壺生傳說、百步蛇與百合花、陶珠和涼亭屋頂等。

蔡韋德指出，近年在許多大型表演活動中，經常運用到光雕投影這項新興技術，卻鮮少用來展現原住民文化，希望經由課程，讓學生學習到光雕投影、生成藝術與浮空投影等技術，與在地議題結合，協助行銷推廣部落文化特色。

數媒系主任賀俊智表示，透過USR計畫，帶領學生走進部落，使產出的作品更具文化深度，此次實驗性的展出讓學生們小試身手，未來期待能夠呈現更多元、更大型的光雕藝術創作，並開創更多與在地連結的可能性。