日本COVID-19疫情快速升溫，沖繩縣連3天新增確診病例逾千例，駐沖繩美軍新增病例也連3天創新高。面對各駐日美軍基地疫情擴散，基地人員擬從10日起非必要不得外出。

日本政府從今天開始到31日止，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻的沖繩縣、山口縣及廣島縣實施「防止蔓延等重點措施」。「防止蔓延等重點措施」防疫強度次於「緊急事態宣言」，這次實施是繼日本政府2021年9月30日全面解禁以來，也是首相岸田文雄上任後首度實施。

日本朝日新聞報導，沖繩縣政府表示，今天新增1533例確診病例（不含駐地美軍），僅次於8日的1759例，創疫情爆發以來單日次高紀錄，也是連續3天新增逾千例。

駐沖繩美軍今天新增429例，繼7日254例及8日302例後，連續3天創單日新高紀錄。

沖繩疫情之所以快速擴散，成為日本全境最嚴峻的地區，一般認為跟未經日本檢疫就入境的美軍人員把Omicron變異株帶進社區有關。

共同社報導，面對駐日美軍基地疫情擴大，日本首相岸田文雄今天透露，已與美方達成大致共識，駐日美軍基地人員非必要將不得外出。這項政策方針預計從本月10日起實施。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1223例確診病例，是上週日的約14倍之多，連續兩天單日新增逾千例，疫情持續急速擴散。東京都今天重症患者數跟8日一樣維持4人。

神奈川縣今天新增443例確診病例，是上週日21例逾20倍，也是繼2021年9月18日以來，單日新增病例再逾400例。

同為「防止蔓延等重點措施」實施地區的廣島縣，今天新增619例創單日新高紀錄，至今累計病例數2萬4453例。

大阪府今天新增880例確診病例，連續兩天單日新增逾800例，至今累計病例數20萬7311例；重症患者數到今天為止為2人。