社區規畫師攜手水上鄉忠和社區居民在溪東公園打造嘉義縣第一座樹屋。（張亦惠攝）

社區規畫師攜手社區民眾，將溪東公園大改造成功。（張亦惠攝）

嘉義縣政府綜合規畫處推動「社區規畫師駐地輔導計畫」10多年，今年度更以「共創、共學、共融」為核心理念，結合社區、社規師、在地居民協力解決地方課題，將位於水上鄉忠和村的溪東公園從雜草叢生、人煙罕至，變成親子共融的多元複合式公共空間，更建置嘉縣首座樹屋，9日舉辦成果展，吸引許多社區民眾前來同樂。

水上溪東公園原先雜草叢生，社區規畫師與居民共同改造，利用木材、馬賽克磚、繩索等多元媒材施作平衡木、攀爬網、休憩座椅、階梯舖面，並與「夢迴樹屋」團隊合作協力打造與樹共生的「芒果採集樹屋」，讓空間符合不同年齡層的需求。

嘉義縣社區規畫師駐地輔導計畫主持人許芳瑜表示，在綜規處協助下，選定溪東公園改造，以公園內原有的林木做延伸與設計，如林下平衡木的遊戲、樹屋、滑草坡，利用環境本身的特質，打造共融的公共空間。

縣長翁章梁表示，10多年來有有許多社區規畫師完成訓練並投入社區改造，透過他們訓練的課程、實作，完成訓練項目，對大家來講是發現問題、解決問題的過程，對未來進入其他社區也有幫助。

綜規處長郭凱迪說，大家將閒置的空間重新整理、規畫，更打造嘉義縣第一座樹屋，希望除在地運用外，也能吸引外地的遊客來旅遊，未來也會協助社區推動特產銷售、活動舉辦等，打造另一種地方創生的模式。

綜規處指出，去年8月至10月共六周，結合社區營造、地方學、高齡創新、共融設計等概念課程，帶領參加培訓的人員實際進入地方田野討論與設計展開構築行動，共有36位新科社規師誕生，也分組打造了入口階梯區、草坡區、林下構築區。