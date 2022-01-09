嘉義縣政府綜合規畫處推動「社區規畫師駐地輔導計畫」10多年，今年度更以「共創、共學、共融」為核心理念，結合社區、社規師、在地居民協力解決地方課題，將位於水上鄉忠和村的溪東公園從雜草叢生、人煙罕至，變成親子共融的多元複合式公共空間，更建置嘉縣首座樹屋，9日舉辦成果展，吸引許多社區民眾前來同樂。
水上溪東公園原先雜草叢生，社區規畫師與居民共同改造，利用木材、馬賽克磚、繩索等多元媒材施作平衡木、攀爬網、休憩座椅、階梯舖面，並與「夢迴樹屋」團隊合作協力打造與樹共生的「芒果採集樹屋」，讓空間符合不同年齡層的需求。
嘉義縣社區規畫師駐地輔導計畫主持人許芳瑜表示，在綜規處協助下，選定溪東公園改造，以公園內原有的林木做延伸與設計，如林下平衡木的遊戲、樹屋、滑草坡，利用環境本身的特質，打造共融的公共空間。
縣長翁章梁表示，10多年來有有許多社區規畫師完成訓練並投入社區改造，透過他們訓練的課程、實作，完成訓練項目，對大家來講是發現問題、解決問題的過程，對未來進入其他社區也有幫助。
綜規處長郭凱迪說，大家將閒置的空間重新整理、規畫，更打造嘉義縣第一座樹屋，希望除在地運用外，也能吸引外地的遊客來旅遊，未來也會協助社區推動特產銷售、活動舉辦等，打造另一種地方創生的模式。
綜規處指出，去年8月至10月共六周，結合社區營造、地方學、高齡創新、共融設計等概念課程，帶領參加培訓的人員實際進入地方田野討論與設計展開構築行動，共有36位新科社規師誕生，也分組打造了入口階梯區、草坡區、林下構築區。
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